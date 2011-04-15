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17/05/2018
14:37

Генеральный директор компании "АЛРОСА" С.Иванов встретился с председателем Кимберлийского процесса

Генеральный директор компании "АЛРОСА" Сергей Иванов провёл рабочую встречу с председателем Кимберлийского процесса (КП) Хильде Хардеман в ходе её визита в Москву. Об этом говорится в сообщении компании.

В ходе рабочей встречи Х.Хардеман и С.Иванов обсудили повестку дня председательства Европейского союза (ЕС) в КП в 2018 году, перспективы дальнейшего развития Кимберлийского процесса и совершенствования Схемы сертификации КП. Были затронуты вопросы проходящей реформы организации, в том числе по таким ключевым направлениям, как создание постоянно действующего Секретариата КП, обновление Основного документа и укрепление механизма экспертных проверок. Позиция мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в лице Всемирного алмазного совета (WDC) по данным вопросам сформулирована при активном участии АЛРОСА. Также были затронуты вопросы противодействия незаконному проникновению синтетики на рынок и разграничения рынков алмазов и синтетических камней. В рамках визита Х.Хардеман также посетила объекты АЛРОСА в Москве.

Хильде Хардеманн представляет ЕС, который является председателем Кимберлийского процесса в этом году. Председательство, по правилам КП, меняется ежегодно.

Кимберлийский процесс является постоянно действующей межгосударственной конференцией, нацеленной на исключение "конфликтных" алмазов из каналов международной торговли. КП, созданный в 2000 году, на сегодняшний день насчитывает 54 участника, включая ЕС, представляющий в КП все 28 стран-членов. Российская Федерация присоединилась к Кимберлийскому процессу в июле 2000 года и с тех пор принимает активное участие в его работе. Руководящим органом исполнительной власти в России, определяющим политику страны в рамках КП, является Министерство финансов Российской Федерации.

АЛРОСА участвует в работе КП в составе делегации WDC, единого представителя отрасли в статусе Наблюдателя. АЛРОСА неизменно входит в состав Совета директоров WDC с момента создания организации в 2000 году.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

"AK&M" от 17.05.2018
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