Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в I квартале увеличилась в 2 раза до 55.5 млрд руб.

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в I квартале 2018 года выросла в 2 раза до 55.5 млрд руб. в результате роста чистых процентных и чистых комиссионных доходов, дальнейшего улучшения эффективности расходов, а также на фоне стабильного качества активов. Об этом говорится в сообщении ВТБ.



Чистые процентные доходы увеличились на 2.9% до 116.3 млрд руб. Чистая осталась на уровне предыдущих четырёх кварталов, составив 4.1%. Чистые комиссионные доходы выросли на 11.2% до 21.9 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.





"AK&M" от 17.05.2018