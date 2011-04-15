Совет Госдумы утвердил четыре кандидатуры на пост главы Счётной палаты. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Фракция КПРФ предложила на пост председателя Счётной палаты РФ кандидатуру Юрия Синельщикова, первого заместителя председателя Комитета по государственному строительству и законодательству.



Фракция ЛДПР выдвинула кандидатуру Максима Рохмистрова. Он является действующим работником Счётной палаты.



Фракция "Единая Россия" предложила кандидатуру Алексея Кудрина.



От фракции "Справедливая Россия" предложена кандидатура Анатолия Аксакова, председателя Комитета по финансовому рынку.



Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали представление президента РФ об освобождении Татьяны Голиковой от должности председателя Счётной палаты.



По сообщениям СМИ, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил Т.Голиковой должность вице-премьера по социальной политике.





"AK&M" от 17.05.2018