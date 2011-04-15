Выплата по европротоколу увеличится в два раза, ЦБ

Банк России утвердил изменения в правила ОСАГО, связанные с совершенствованием процедуры оформления документов о ДТП без участия сотрудников ГИБДД. Изменения вступают в силу с 1 июня, говорится в сообщении ЦБ.



С этой даты по закону максимальная сумма выплаты по европротоколу будет увеличена в два раза - до 100 тыс. руб. для всех регионов, за исключением Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где с 2014 года действует безлимитный европротокол.



Воспользоваться европротоколом можно будет даже при наличии разногласий между участниками ДТП. Для этого обстоятельства аварии необходимо будет зафиксировать техническими средствами контроля и иными устройствами. При этом появляется возможность фиксации данных о ДТП с помощью специального программного обеспечения (ПО) - мобильного приложения. Требования к такому ПО будут установлены Российским союзом автостраховщиков по согласованию с Банком России.



Правила ОСАГО также дополнены положением о том, что в случае оформления европротокола с разногласиями их наличие и суть должны быть указаны в извещении о ДТП, которое заполняется обоими участниками аварии.



В настоящее время около 30% ДТП оформляется в упрощенном порядке. По итогам 2017 года общая сумма выплат по европротоколу составила 7.68 млрд руб.





"AK&M" от 17.05.2018