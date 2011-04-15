Получена первая нефть Западно-Эргинского месторождения

На Западно-Эргинском месторождении Эргинского кластера НК "Роснефть" при испытании первой эксплуатационной горизонтальной скважины получен фонтанный приток нефти дебитом 90 т в сутки. Об этом говорится в сообщении компании.



В 2018-2019 годах на Западно-Эргинском месторождении планируется завершить геофизические и гидродинамические исследования, определить потенциал горизонтальных скважин. Полученные данные позволят уточнить строение нефтеносных структур.



Несмотря на удаленность актива от коммуникаций на месторождении успешно возводятся объекты инфраструктуры - дожимной насосной станции и опорной базы, которая позволит создать комфортные условия для вахтовиков. Разработка месторождения ведется с использованием инфраструктуры Кондинского промысла. Строящийся нефтепровод протяженностью 50 км соединит ДНС Западно-Эргинского месторождения с Кондинским Центральным пунктом сбора нефти.



Планируется, что добычу нефти на месторождении в первый год эксплуатации будут обеспечивать 37 добывающих скважин.



Западно-Эргинское нефтяное месторождение открыто в 1997 году. Оно расположено в Ханты-Мансийском и Кондинском районах ХМАО - Югры. Извлекаемые запасы нефти составляют по категории С1+С2 - 23 млн т.



В Эргинский кластер входят часть Приобского месторождения в пределах Эргинского лицензионного участка, Западно-Эргинское, Кондинское, Чапровское и Ендырское месторождения, расположенные на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. По своим характеристикам нефть этих месторождений - легкая, низкосернистая, соответствующая экспортной марке "Siberian Light".



Кластер сформирован на основе интеграции Эргинского лицензионного участка с учетом синергии с Кондинской группой месторождений. Общая площадь лицензионных участков - более 5 тыс. кв. км.



В торжественной церемонии ввода в эксплуатацию пускового комплекса Эргинского кластерав ноябре прошлого года приняли участие Председатель Правительства России Дмитрий Медведев и Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





"AK&M" от 17.05.2018