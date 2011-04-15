ЛУКОЙЛ создал единую геолого-геофизическую модель Денисовского лицензионного участка

ПАО "ЛУКОЙЛ" с использованием сейсморазведки 3D создало единую геолого-геофизическую модель месторождений и поисковых структур Денисовской впадины Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Это позволило существенно повысить точность структурных построений и качество подготовки к бурению перспективных объектов. Об этом говорится в сообщении компании.



По результатам геологоразведочных работ с 2005 года во впадине открыто 4 нефтяных месторождения с общими извлекаемыми запасами нефти категорий С1+С2 в объеме 85 млн т. За указанный период суммарный объём извлекаемых запасов нефти впадины увеличился в 60 раз, успешность поисково-разведочного бурения превысила 90%.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.





"AK&M" от 17.05.2018