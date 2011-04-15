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17/05/2018
17:50

Задержан бывший замминистра культуры Г.Пирумов

По подозрению в мошенничестве задержан бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов, говорится в сообщении СК.

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по материалам ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) по факту хищения не менее 450 млн руб., выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж".

В совершении преступления подозреваются Г.Пирумов, а также бывший директор Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо и руководитель Группы компаний "Роспан" Никита Колесников.

По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации.

В рамках расследования следователями совместно с сотрудниками ФСБ России 16-17 мая проведены обыски, в том числе по месту жительства подозреваемых.


"AK&M" от 17.05.2018
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