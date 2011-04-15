Ростех создаст холдинговую компанию по спецхимии и промышленным взрывчатым веществам

Наблюдательный совет Ростеха принял решение создать холдинговую компанию по спецхимии и промышленным взрывчатым веществам, пишет "Коммерсантъ".



Её головной организацией стал Федеральный научно-технический центр "Информхиммаш", который будет преобразован в АО "Спецхимия". Сам холдинг будет разбит на разработчиков и производителей взрывчатых веществ (НИИ "Кристалл" и Калиновский химический завод), пиротехнической продукции (НИИ прикладной химии, Краснозаводский химический завод, Чебоксарское производственное объединение имени Чапаева), средств инициирования зарядов (предприятие "Краснознаменец" Муромский приборостроительный завод и Новосибирский механический завод "Искра"). В него же войдут разработчики баллиститных порохов и твердого ракетного топлива (НИИ полимерных материалов и Соликамский завод "Урал"), а также научный центр "Прикладная химия", занимающийся высокоэнергетическими системами для ракетных двигателей. Кроме того, в холдинг "Спецхимия" вошли два предприятия, специализирующиеся на информационно-аналитической деятельности ("Расчет" и "Ритм"), и одна сбытовая компания ("Техмашсервис").



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб.







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