ФАС оштрафовала Газпром на 211 млн руб.

ФАС России оштрафовала Газпром за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.



ФАС 10 мая 2017 года признала губернатора Самарской области, Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, группу ПАО "Газпром", ООО "Газпром межрегионгаз" нарушившими часть 4 статьи 16 закона "О защите конкуренции". Реализация соглашения заключалась в утверждении Программы развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2016-2020 годы, учитывая исключительные интересы хозяйствующих субъектов, входящих в ПАО "Газпром".



Не согласившись с решением ФАС, компании обжаловали его в суде. Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что заключение и реализация соглашения между региональными властями Самарской области и структурами ПАО "Газпром" "не обусловлено какими-либо объективными причинами и не имеет под собой технической, экономической или иной необходимости", а его единственной реальной целью "устранение ООО "СВГК" с рынка оказания услуг по транспортировке газа на территории Ставропольского района и Тольятти".



В соответствии с частью 4 статьи 14.32 КоАП РФ штраф за заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством, соглашения либо участие в нем, составляет от двух тысячных до двух сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, в случае, если административное правонарушение совершено на рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам).



Учитывая, что к моменту привлечения к административной ответственности ПАО "Газпром" и ООО "Газпром межрегионгаз" исполнили предписание ФАС России в полном объеме, размер штрафа составил на ПАО "Газпром" составил 211 млн руб., на ООО "Газпром межрегионгаз" - 412 тыс. руб.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 17.05.2018