Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 мая 2018 года



ЭРМИТАЖ ВЫСТАВИЛ УЩЕРБ

ПО ЗАЯВЛЕНИЮ МУЗЕЯ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ БЫВШЕМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ





Как стало известно "Ъ", Государственный Эрмитаж оценил ущерб от действий руководителя группы компаний "Роспан" Никиты Колесникова, выступавшего подрядчиком строительства здания публичной библиотеки музея в рамках масштабного проекта нового фондохранилища, в 860 млн руб. Заявление о мошенничестве было направлено в СКР (Следственный комитет России) в начале этой недели, а вчера задержанным Колесникову и бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову, которого следствие считает организатором махинаций, было предъявлено официальное обвинение в хищениях. Причем оказалось, что часть средств, похищенных из Эрмитажа, обвиняемые использовали в музее космонавтики в Калуге. Хищения оттуда стали эпизодом первого расследования в отношении господ Пирумова и Колесникова, за которое они избежали реальных сроков. Сегодня рецидивистов по уголовным делам, связанным с культурным наследием, арестует Басманный райсуд.





КОМПАНИЯМ ВМЕНЯЮТ В ВИНУ ИСПОРЧЕННЫЙ ВОЗДУХ

МИНПРИРОДЫ ЛОББИРУЕТ ВВЕДЕНИЕ НОВОГО ОКРАШЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАТЕЖА





Минприроды со ссылкой на базовый закон "Об охране окружающей среды" подготовило методику исчисления вреда при загрязнении воздуха как природного компонента (не учитывает влияния на здоровье граждан, вред имуществу и экосистемам). Представители бизнеса и эксперты методику критикуют, называя ее чисто фискальной инициативой, противоречащей новому экологическому регулированию. В министерстве же говорят, что уже есть поручение правительства сделать такой платеж окрашенным в местных бюджетах.





МИТИНГАМ ПРЕДПИШУТ УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ШТРАФОВАТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "БЕЗ ЦЕЛИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ"





Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) может пополниться штрафами для организаторов публичных мероприятий, которые подают уведомления о митинге "без цели его проведения" или не сообщают в органы власти об отказе от его проведения. При этом уведомлять об отказе нужно будет "не позднее чем за один день" до мероприятия. Соответствующий пакет поправок вчера внесла в Госдуму группа депутатов-единороссов. Представители оппозиции называют поправки бессмысленными: у власти "и так есть все инструменты для наказания" митингующих.





РОСГВАРДИЯ ВСТУПИЛА В РЯДЫ ДОЛЬЩИКОВ

АРЕСТОВАН ГЛАВА КОМПАНИИ, НЕ ПЕРЕДАВШИЙ СИЛОВИКАМ 400 КВАРТИР



Как стало известно "Ъ", подследственным стал Обид Ясинов - совладелец и руководитель ЗАО "Мосстроймеханизация-5" (МСМ-5), одной из старейших столичных строительных компаний. По версии следствия, из-за махинаций господина Ясинова сотрудники Росгвардии не получили около 400 квартир. Строитель вину не признал, а суд не стал отправлять его в СИЗО по ходатайству следствия, ограничившись домашним арестом.





ТУРБИНЫ ПО РАЗНАРЯДКЕ

"СИЛОВЫЕ МАШИНЫ" ПРОСЯТ ГОСГАРАНТИИ ДЛЯ СБЫТА



Как выяснил "Ъ", попавшие под санкции США "Силовые машины" Алексея Мордашова продолжают требовать льгот. Бизнесмен попросил у Минэнерго гарантии закупки генкомпаниями РФ 48 газовых турбин "Силмаша" мощностью 65 и 170 МВт в рамках планируемой программы модернизации ТЭС. Затраты сектора по программе до 2035 года могут достичь 1,35 трлн руб., но пока в основном собираются закупать не газовые, а паровые турбины. Эксперты отмечают, что блоки с газовыми турбинами просто не окупаются.





МАРКЕТПЛЕЙС ПОЛУЧИТ НОВУЮ ВИТРИНУ

ПРОЕКТ FINS ЗАПУСТЯТ С УЗКИМ КРУГОМ КОНТРАГЕНТОВ



Новый финтехсервис Fins.money, позволяющий физическим лицам управлять своими средствами в режиме онлайн, будет запущен в рабочей версии в конце мая. Fins.money является одним из участников проекта "финансового супермаркета" - маркетплейса, реализуемого участниками рынка под эгидой Банка России. При этом новый сервис пока ограничен по числу участников. Как сообщили "Ъ" в крупнейших розничных брокерских компаниях, переговоров по участию в проекте они пока не вели.





ОНЛАЙН-МЕДИА НЕ ХВАТАЕТ МОБИЛЬНОСТИ

В РОССИИ ИХ ЧАЩЕ ЧИТАЮТ С ДЕСКТОПНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ



Несмотря на то что мобильная аудитория рунета уже превысила десктопную, российские онлайн-медиа все еще чаще читают со стационарных компьютеров, говорится в исследовании Mail.ru Group. Это связано с недостаточным развитием мобильных версий изданий, которые требуют затрат, но приносят не так много доходов, считают эксперты. Мобильная реклама пока недооценена рынком, согласны издатели.





БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI ГОТОВЯТ К РАЗДАЧЕ

ВЛАДИСЛАВ МАРТЫНОВ СТАЛ СОУЧРЕДИТЕЛЕМ НОВОГО ПРОЕКТА



Экс-гендиректор Yota Devices Владислав Мартынов стал соучредителем проекта World Wi-Fi. Его основатели планируют запустить децентрализованную сеть Wi-Fi, в рамках которой владельцы роутеров будут раздавать интернет за вознаграждение от рекламодателей. Проект может быть вытребован в странах с хорошим покрытием ШПД, но пока несет в себе много рисков для инвесторов, считают эксперты.





БИЗНЕС ОПУТАЮТ НЕЙРОСЕТЯМИ

ОСНОВАТЕЛЬ ABBYY ДАВИД ЯН ЗАПУСКАЕТ ПРОЕКТ В СФЕРЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА





Основатель IT-компании ABBYY Давид Ян запускает новый проект Yva - систему управления эффективностью бизнеса, основанную на искусственном интеллекте. Он рассчитывает на взрывной рост рынка умной корпоративной аналитики, объем которого к 2023 году в мире может достигнуть $20 млрд. Компании неизбежно будут все больше доверять внутренние процессы нейросетям, согласны эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 18.05.2018