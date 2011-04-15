Дайджест газеты "Ведомости" от 18 мая 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 18 мая 2018 года.





БУРНЫЙ СПОР С КИТАЕМ



Главный кредитор "Роснефти" - Китай против того, чтобы компания бурила в Южно-Китайском море. Она считала шельф вьетнамским.



В четверг утром "Роснефть" оказалась участницей международного скандала. Официальный представитель МИД Китая Лу Кан, отвечая на вопрос, может ли вьетнамская "дочка" "Роснефти" - Rosneft Vietnam BV вести бурение в той части Южно-Китайского моря, которую Китай считает своей, заявил, что "никакая страна, организация, компания или физическое лицо не может заниматься нефтегазовой разведкой или разработкой месторождений в китайских водах без разрешения Пекина". Лу призвал стороны искренне уважать суверенные и юрисдикционные права Китая и не делать ничего, что могло бы повлиять на двусторонние отношения и региональный мир и стабильность.





ТРИ ПЯТЕРКИ ВТБ



Чистая прибыль ВТБ в I квартале - 55,5 млрд руб. - превысила половину прошлогодней. При этом госбанк обошелся без традиционных удачных разовых сделок.



За I квартал ВТБ получил чистую прибыль вдвое больше, чем годом ранее, - 55,5 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО. Это существенно выше прогнозов: аналитики "Уралсиба" ожидали, что банк заработает 40,8 млрд руб., прогноз "Атона" был 44 млрд.



Основная причина высокой прибыли - сокращение отчислений в резервы: они упали в 2,2 раза, следует из отчетности. В I квартале 2017 г. ВТБ направил в резервы 45,9 млрд руб., а в январе - марте этого года - 20,7 млрд. Стоимость риска сократилась с 1,9 до 0,9%, сообщил банк.



При этом, по словам старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Пьянова, при переходе на новый стандарт отчетности МСФО 9 (обязателен с 1 января 2018 г. - "Ведомости") госбанку пришлось доначислить 79 млрд руб. резервов. Однако они не оказали влияния на прибыль банка.





"МЕГАФОН" ЗАЙМЕТСЯ БЛОКЧЕЙНОМ



"Мегафон" хочет предоставлять услуги на базе блокчейна. Оператор рассчитывает, что они заинтересуют ритейлеров, юристов и пользователей финансовых сервисов.



Операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова с марта стала еще и гендиректором компании "Кометрика", следует из отчета оператора. По данным "СПАРК-Интерфакса", "Кометрика", зарегистрированная в марте этого года по тому же адресу, что и центральный офис "Мегафона" в Москве, принадлежит кипрской Gars Holding Ltd.



"Мегафон" контролирует "Кометрику", но у него есть и партнеры - люди из команды разработчиков блокчейн-технологий, участвовавшей, в частности, в проектах Минэкономразвития и правительства Москвы, рассказал представитель "Мегафона". До сих пор разработкой инновационных продуктов для "Мегафона" занималась другая его "дочка" - Megalabs.





ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПАСПОРТУ



Работников какой национальности предпочитают российские работодатели? "Ведомости" рассказывают об эксперименте.



Российская Конституция запрещает дискриминацию по национальному признаку, и в теории работодатели должны оценивать работников, исходя из их профессиональных компетенций. Можно предположить, что на практике дела обстоят иначе и этнические стереотипы широко распространены. Однако эти предположения не так просто проверить эмпирически



Разница в средней зарплате и уровне безработицы между этническими группами может отражать не только этническую дискриминацию, но и разницу в уровне образования и других характеристиках.



Чтобы измерить реальный уровень этнической дискриминации в России, мы провели эксперимент. Мы создали более 300 резюме на двух популярных российских сайтах, посвященных поиску работы. Резюме были созданы для четырех профессий: повар, продавец, менеджер по продажам и программист 1С.





ФУТБОЛЬНЫЙ КУКИШ



До чемпионата мира по футболу чуть меньше месяца, букмекеры уже вовсю принимают ставки на исходы матчей. Стоит ли играть в футбол с букмекером?



Пока футбольные фанаты делают ставки не слишком активно, но чем ближе чемпионат, тем больше денег несут букмекерам. Некоторые конторы ждут, что в дни мундиаля доля футбольных ставок вырастет до 90% от всех остальных. Ждут и роста суммы ставок.



Пока фаворитом ЧМ-2018 большинство крупных букмекеров считает Бразилию, высоки шансы на победу у Германии, Испании и Франции, Россия двенадцатая.



Делая ставки у букмекера, игрок заключает пари с ним самим. Если игрок ошибется в прогнозах, ставка сгорает. Если он угадывает результат события, то получает вложенную сумму, умноженную на коэффициент. Его заранее объявляет букмекер, поэтому потенциальный выигрыш известен сразу. Рассчитывают коэффициент аналитики букмекера.





НЕФТЬ ПРОБИЛА $80



Стоимость нефти превысила $80 за баррель впервые c 2014 г. В этой цене заложено много политических рисков, уверены эксперты.



В четверг в 12.46 мск, по данным Bloomberg, июньский фьючерс на нефть марки Brent впервые с 21 ноября 2014 г. ненадолго, но превысил психологически важную отметку в $80 за баррель. Оборот торгов в этот момент подскочил до 3,5 млн баррелей - но спустя минуту нефть подешевела до $79,88 за баррель.



Нефть марки WTI впервые за те же 3,5 года поднялась выше $72 за баррель.



Сейчас рост цен на нефть обусловлен не только успешными результатами соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи (его участники согласились сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки), но и политической составляющей, говорят аналитики. В течение пары ближайших месяцев нефть может торговаться выше $80 за баррель - из-за санкций в отношении Ирана, считает он. Рынок не понимает, какая доля иранского экспорта может уйти с рынка.





КИНОТЕАТРЫ СТАНУТ ЭКЗОТИКОЙ



Самый известный в мире специалист по сценарному искусству рассказывает, чем телесериал обогатил культуру и чему он учит на семинарах бизнесменов.



Роберт Макки уже приезжал в Москву со четырехдневным семинаром по сценарному мастерству "История на миллион долларов" (в английском варианте - просто Story Seminar), но было это до нашего последнего кризиса. За прошедшие годы он также подготовил семинар "Сториномика. Истории для бизнеса", где основные принципы построения сюжета, которые "использовали еще Гомер и Эсхил", применяются на практике для развития и продвижения бизнеса.



На следующей неделе Макки, среди учеников которого более 60 лауреатов премии "Оскар" и 200 - премии "Эмми", проведёт эти два семинара в Москве.





ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ ЭТО НЕ ТОЛЬКО СПОРТ И ПРАЗДНИК, НО ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЫ ПОЛУЧИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ВЫГОДУ





Инвестиции в инфраструктуру должны принести России на время турнира большую чем во многих европейских странах отдачу, но в долгосрочной перспективе эти затраты едва ли приведут к заметному росту экономики, пишет в своем отчете инвестподразделение швейцарской банковской группы UBS.



Россия станет третьей по счету после ЮАР и Бразилии развивающейся страной, кто примет у себя чемпионат мира по футболу. России есть что предложить туристам: 28 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, удивительное природное и культурное разнообразие, рисует картину UBS. Потенциал большой.



Но до сих пор в Россию приезжает меньше туристов, чем такие небольшие страны как Малайзия или Турция, не говоря уже о грандах туризма вроде Франции или Испании. На подготовку к чемпионату потрачено $12 млрд или 0,7% номинального ВВП в ценах 2017 г., оценивает UBS.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 18.05.2018