Повтор! Газпром построил более 83% газопровода "Сила Сибири"

Правление ПАО "Газпром" приняло к сведению информацию о ходе строительства газопровода "Сила Сибири" и создания газоперерабатывающей инфраструктуры на Дальнем Востоке. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Отмечено, что реализация масштабных инвестиционных проектов Газпрома в восточных регионах России имеет принципиальное значение для дальнейшего устойчивого социально-экономического развития страны. Освоение запасов газа, создание газотранспортных и перерабатывающих мощностей нацелено на обеспечение надёжного долгосрочного газоснабжения российских потребителей и укрепление позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



В рамках организации "восточного маршрута" поставок российского газа в Китай компания формирует новые крупные центры газодобычи. Интенсивно ведется обустройство базового для Якутского центра Чаяндинского месторождения. К настоящему времени завершено бурение 105 эксплуатационных скважин, осуществляется монтаж основного технологического оборудования. Строительная готовность объектов, необходимых для начала добычи газа, составляет 44%.



Газ Чаяндинского месторождения первым поступит в газопровод "Сила Сибири". Это ключевое связующее звено между ресурсной базой и потребителями. На сегодняшний день построен 1791 км или 83% линейной части участка газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем в Амурской области. В текущем году основной объём строительно-монтажных работ по участку будет завершен. Таким образом, на 2019 год запланировано проведение испытаний газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пусконаладочные работы.



Продолжается строительство двухниточного подводного перехода "Силы Сибири" через реку Амур. Летом 2018 года планируется закончить протаскивание труб по первому тоннелю. С конца 2017 года ведётся сооружение приграничной компрессорной станции "Атаманская", которая будет обеспечивать требуемое давление при поставках газа в КНР.



Перед этим из газа, поступающего по "Силе Сибири", будут выделяться ценные для газохимической и других отраслей компоненты. Для этого Газпром создает Амурский газоперерабатывающий завод - крупнейший в России и второй по мощности в мире.



Уже готова первоочередная железнодорожная и речная инфраструктура для доставки грузов, в том числе крупногабаритных. В настоящее время компания реализует основной этап строительства завода - создание производственных объектов для переработки газа.



На заседании было особо подчеркнуто, что работа "Газпрома" по обустройству Чаяндинского месторождения и строительству "Силы Сибири" выстроена с учетом точного соблюдения срока начала поставок российского газа в Китай - 20 декабря 2019 года.



Вопрос о ходе реализации проекта "Сила Сибири" и создания газоперерабатывающей инфраструктуры на Дальнем Востоке будет внесен на рассмотрение Совета директоров Газпрома.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 17.05.2018