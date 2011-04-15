Атомэнергопром приобретёт пакет акций компании "Русатом Оверсиз" за 1.4 млрд руб.

Заседание совета директоров АО "Атомэнергопром" состоялось 17 мая. Об этом говорится в сообщении компании.



На заседании было принято решение согласовать сделку по приобретению 1.4 млрд обыкновенных акций АО "Русатом Оверсиз" (РАОС) номиналом 1 руб. каждая на общую сумму 1.4 млрд руб. (цена приобретения равна номиналу).



АО "Русатом Оверсиз" (ИНН 7706759586) создано для продвижения российских атомных технологий на глобальном рынке. Компания выступает в роли интегратора комплексного решения госкорпорации "Росатом" в сфере атомной энергетики, включающего широкий спектр продукции и услуг - от добычи урана до строительства АЭС, занимается формированием правовой базы, обучением персонала и привлечением инвестиций в проекты.



АО "Атомный энергопромышленный комплекс" (ИНН 7706664260) консолидирует гражданские активы атомной отрасли РФ и обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, объединяя ведущие предприятия и организации отрасли. В настоящее время в периметр консолидации эмитента входят все крупнейшие предприятия ядерного энергетического комплекса: АО "Техснабэкспорт", АО "ТВЭЛ", АО "Концерн Росэнергоатом", предприятия разделительного сублиматного комплекса, а также инжиниринга и сервиса, развития новых технологий и другие.



Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" по МСФО в 2017 году выросла на 25.23% до 116.198 млрд руб. с 92.784 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 6.74% до 747.096 млрд руб. с 699.892 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 17.03% до 163.17 млрд руб. со 139.43 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 30.78% до 154.002 млрд руб. со 117.757 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Атомэнергопром" за 2017 год по РСБУ сократилась в 2.6 раза до 27.928 млрд руб. с 72.61 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 3.83% до 520.89 млн руб. с 541.653 млн руб., убыток от продаж - на 20.44% до 1.559 млрд руб. с 1.96 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.49 раза до 29.793 млрд руб. с 74.243 млрд руб.



Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" по РСБУ в I квартале 2018 года составила 2.647 млрд руб. против убытка в 2.89 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 2.28 раза до 396.662 млн руб. со 173.946 млн руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"