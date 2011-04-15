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18/05/2018
11:23

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Акцент"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Акцент" (Орск). По величине активов кредитная организация занимала 465-е место в банковской системе Российской Федерации, сообщается на сайте регулятора.

Проблемы в деятельности банка возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объёма активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

При этом кредитной организацией осуществлялись "схемные" операции с участием собственников, направленные на искусственное поддержание размера собственных средств (капитала) в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также идентификации бенефициарных владельцев клиентов.

Банк России неоднократно применял в отношении АКБ "Акцент" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

В банк назначена временная администрация сроком действия до определения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Банк является участником системы страхования вкладов.


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