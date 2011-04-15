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18/05/2018
10:38

Цены на золото обновили минимумы 2018 года

Цены на золото обновили минимумы 2018 года на торгах в четверг. Котировки сползли к отметке 1285, хотя к закрытию торгов отыграли потери и вернулись на исходные позиции. С начала недели металл подешевел более чем на 2% и падает уже четвертую из последних пяти недель. Об этом говорится в комментарии инвестиционного аналитика GLOBAL FX Сергея Костенко.

Несмотря на то, что желтый металл уже выглядит перепроданным, потенциал дальнейшего снижения в краткосрочной перспективе еще присутствует, поскольку бычий настрой доллара остается уверенным. Доходность 10-летних трежерис вчера достигла новых максимумов середины 2011 года, подпитав ралли американской валюты. Дополнительно на руку "американцу" играет слабость евро, который, помимо удручающей европейской статистики, страдает от политической ситуации в Италии, где две популистские партии формируют коалиционное правительство.

Учитывая, что доллар остается основным фактором давления на золото и может продолжить восхождение еще какое-то время, в ближайшие дни желтый металл рискует отправиться к новым минимумам и дойти до 1280. Но на определенном этапе, как только сформируются признаки истощения восходящего импульса USD и появятся намеки на коррекцию, спрос на золото вернется, тем более на таких привлекательных уровнях.

Более долгосрочные перспективы драгметалла выглядят благоприятнее, поскольку учитывая непредсказуемость и одиозность Трампа, на пути доллара во второй полугодии может появиться еще немало препятствий, которые одновременно снизят его привлекательность и подогреют интерес к защитным активам, к коим относится золото.


"AK&M" от 18.05.2018
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