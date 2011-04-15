Счётная палата признала бюджетную отчётность Ространснадзора за 2017 год недостоверной, в связи с тем, что перед её составлением не была проведена обязательная инвентаризация. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.



Результаты проверки свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Ространснадзором полномочий по контролю за деятельностью своих территориальных органов. Так, в нарушение установленных требований бюджетные сметы 14 территориальных органов Ространснадзора и ФКУ "ИВЦ Ространснадзора" были утверждены не руководителем Службы, а руководителями указанных организаций, и представлены в Ространснадзор с нарушением установленного срока - до 93 дней.



Проверкой установлено, что в целях заключения контракта на строительство и приобретение патрульных катеров Ространснадзором в 2017 году был проведён электронный аукцион. Для определения начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) Ространснадзором был применен метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), по результатам которого НМЦК составила 189.8 млн руб. Однако в нарушение требований закона о контрактной системе в извещении о закупке НМЦК была установлена в 190.1 млн руб., равной доведенным лимитам бюджетных обязательств, что в результате привело к завышению цены госконтракта на 350 тыс. руб. и свидетельствует о признаках причинения ущерба федеральному бюджету.





"AK&M" от 18.05.2018