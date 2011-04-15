Первый в мире атомный плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" прибыл в Кольский залив

Единственный в мире атомный плавучий энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов", 28 апреля покинувший территорию "Балтийского завода" (Санкт-Петербург), успешно прибыл в Кольский залив. Об этом сообщает пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом".



В ближайшее время ПЭБу предстоит пройти ряд необходимых операций по швартовке, прежде чем он встанет к причалу ФГУП "Атомфлот".



После их завершения (19 мая) состоится операция установки блока на постоянное место у причальной стенки причала N 5, где пройдёт подключение береговых энергосистем и начнутся работы по покраске судна. В дальнейшем на этом же месте будет осуществлена загрузка топлива и физический пуск реактора ПЭБ.



Следующим важным этапом станет перебазирование загруженного ПЭБ из Мурманска на Чукотку, в морской порт Певек, где он будет подключен к береговой инфраструктуре. Энергоблок станет основной частью первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и обеспечит Чукотский АО электроэнергией, заместив мощности технологически устаревших Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.



ПАТЭС имени Академика Ломоносова должна заменить выбывающие мощности Билибинской АЭС на Чукотке, которая в настоящее время вырабатывает 80% электроэнергии в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме. Планируется, что она будет введена в эксплуатацию к 2019 году, после чего станет главным объектом жизнеобеспечения северного района Чукотки и самой северной в мире атомной станцией. Проектный срок её эксплуатации должен составить около 40 лет. Строительство объекта финансируется из собственных средств Росэнергоатома.



Основной вид деятельности АО "Концерн Росэнергоатом" (ИНН 7744001497) - производство электроэнергии атомными электростанциями. В состав концерна входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом его филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании.



В РФ на атомных станциях эксплуатируется 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27.89 ГВт: 18 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, 15 - с канальными реакторами, 2 энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (БН-600 и БН-800). Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет порядка 18.9%.



"AK&M" от 18.05.2018