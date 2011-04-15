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18/05/2018
12:33

"Саратовские авиалинии" прекращают работу с 31 мая

Руководство АО "Саратовские авиалинии" принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении 1.2 тыс. сотрудников с 18 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Такое решение принято в связи с письмом, полученным 17 мая от начальника управления регулирования перевозок Росавиации А.Круглова, которое предписывает авиакомпании приостановить продажи авиабилетов с 30 мая текущего года. Компания расценивает данный документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая.

В то же время "Саратовские авиалинии" предприняли все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации, подчёркивается в сообщении.

Отметим, что 17 мая воздушный парк авиакомпании пополнился новым самолётом Embraer 190.

АО "Саратовские авиалинии" (ИНН 6452008711) занимается авиационными перевозками пассажиров и грузов, аэропортовым обслуживанием. Авиакомпания базируется в аэропорту Саратов-Центральный и выполняет внутренние и международные рейсы. Головной офис компании также расположен в Саратове.

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" в 2017 году перевезла 796.386 тыс. пассажиров, что на 58% больше, чем годом ранее.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Саратовские авиалинии" по РСБУ в 2017 году снизилась на 18.82% до 123.349 млн руб. со 151.94 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 51.87% до 5.732 млрд руб. с 3.775 млрд руб., прибыль от продаж сократилась в 128.74 раза до 590 тыс. руб. с 75.957 млн руб., прибыль до налогообложения - на 18.25% до 158.239 млн руб. со 193.559 млн руб.


"AK&M" от 18.05.2018
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