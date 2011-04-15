Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в I квартале уменьшилась на 14.3% до 4.285 млрд руб.

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в I квартале 2018 года уменьшилась на 14.3% до 4.285 млрд руб., свидетельствует сообщение биржи.



Операционная прибыль выросла на 2.5% до 6.343 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 8.3% до 6.326 млрд руб, Операционные расходы выросли на 7.5% до 3.527 млрд руб.



Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчётный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.







"AK&M" от 18.05.2018