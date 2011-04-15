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18/05/2018
13:48

ESET предупреждает об атаке на пользователей Airbnb

ESET предупреждает о фишинговой атаке на пользователей сервиса аренды жилья в путешествиях Airbnb. Кампания нацелена на кражу банковских данных владельцев недвижимости.

Атака начинается с фишинговой рассылки. Потенциальная жертва получает письмо, в котором эксплуатируется тема вступления в силу с 25 мая 2018 года нового общего регламента по защите данных (GDPR - General Data Protection Regulation). Регламент унифицирует правила обработки персональных данных в Евросоюзе.

В письме сообщается, что Airbnb обновляет политику конфиденциальности в связи с внедрением нового GDPR. Чтобы и дальше пользоваться всеми функциями сервиса, владельцу жилья предлагается "обязательно" принять новые условия, перейдя по ссылке в письме.

Ссылка вела на фишинговую страницу с анкетой для "обновления личной информации". Помимо прочих сведений, владельцу жилья нужно было ввести данные банковской карты и аккаунта на Airbnb. Попав в распоряжение мошенников, эти данные могут использоваться для снятия средств со счета жертвы или последующей перепродажи.

В связи с вступлением в силу нового GDPR компании во всем мире адаптируют политики конфиденциальности и информируют пользователей об изменениях. По мнению специалистов ESET, этот факт будет и дальше использоваться мошенниками.

"Получив серьезное сообщение от известного человека или организации, важно сохранять бдительность и проверять адрес отправителя, - комментирует Камиль Садковский, эксперт вирусной лаборатории ESET. - В случае с Airbnb, настоящие письма рассылаются с адреса на домене @airbnb.com, а фишинговые - с домена @mail.airbnb.work".

ESET рекомендует игнорировать подозрительные рассылки (даже от лица известных компаний), не переходить по ссылкам из них.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.


"AK&M" от 18.05.2018
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