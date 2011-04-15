Россельхозбанк предоставил АПК льготные кредиты на 271.5 млрд руб.

С момента старта программы льготного кредитования Россельхозбанк предоставил предприятиям агропромышленного комплекса кредиты по ставке не выше 5% годовых на сумму 271.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



За январь-апрель 2018 года отечественные аграрии получили займов на сумму 60.9 млрд руб. Поддержкой банка на льготных условиях воспользовались порядка 3 тыс. заёмщиков из разных регионов страны.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ по итогам четырёх месяцев 2018 года составила 687 млн руб.









"AK&M" от 18.05.2018