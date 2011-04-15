Восстановление российского рынка выглядит хрупким, полагают аналитики

После вялого старта торгов покупатели на российском фондовом рынке пытаются перехватить инициативу. Однако учитывая нейтральный внешний фон, потенциал существенного развития восходящего импульса выглядит ограниченным. Поддержку индексам оказывает стабильно высокая нефть, которая продолжает торговаться с бычьим уклоном под отметкой $80 за баррель Brent. После полудня индекс МосБиржи прибавляет 0.6%, РТС повышается на 0.3%. Рубль умеренно снижается против иностранных валют. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекc" Игоря Ковалева.



В безоговорочных лидерах роста - бумаги РУСАЛА, которые утром подскочили на 12%, а сейчас прибавляют 10.5%. ГДР En+ Group тоже повышаются почти на 10%. После падения на протяжении последних полутора недель подешевевшие бумаги алюминиевого гиганта наконец привлекли покупателей. В нефтегазовом секторе лидируют акции Татнефти, прибавляя 1.7%.



Под конец недели инвесторы ведут себя осторожно, не желая рисковать перед выходными. Это ограничивает бычий потенциал российских бумаг. Более того, есть риск коррекции на нефтяном рынке, если во второй половине дня часть игроков решит зафиксировать прибыль. В этом случае отечественные индексы могут растерять большую часть набранных очков и даже уйти на отрицательную территорию, в зависимости от масштабов потенциального отката Brent.











"AK&M" от 18.05.2018