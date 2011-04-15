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18/05/2018
15:30

В.Путин одобрил новый состав Правительства, представленный Д.Медведевым

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, в ходе которой премьер-министр представил главе государства предложения по кадровому составу нового Правительства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В новый состав Кабмина Д.Медведев предложил включить в ранге заместителей председателя Правительства: Татьяну Голикову, Юрия Трутнева, Ольгу Голодец, Виталия Мутко, Дмитрия Козака, Юрия Борисова, Алексея Гордеева, Максима Акимова, Константин Чуйченк (руководитель Аппарата Правительства).

Министром внутренних дел предложено назначить Владимира Колокольцева, министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - Евгения Зиничева, министром иностранных дел - Сергея Лаврова, министром обороны - Сергея Шойгу, министром юстиции - Александра Коновалова, министром здравоохранения - Веронику Скворцову, министром культуры - Владимира Мединского, министром науки и высшего образования - Михаила Котюкова, министром природных ресурсов - Дмитрия Кобылкина, министром промышленности и торговли - Дениса Мантурова, министром просвещения - Ольгу Васильеву, министром по развитию Дальнего Востока - Александра Козлова, министром по делам Северного Кавказа - Сергея Чеботарёва, министром сельского хозяйства - Дмитрия Патрушева, министром спорта - Павела Колобкова, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Владимира Якушева, министром транспорта - Евгения Дитриха, министром труда и социальной защиты - Максима Топилина, министром цифрового ра звития, связи и массовых коммуникаций - Константина Носкова, министром экономического развития - Максима Орешкина, министром энергетики - Александра Новака.

"Я согласен, подпишу сегодня же все указы о назначении, - сказал В.Путин.

"AK&M" от 18.05.2018
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