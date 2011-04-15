Группа PPF приобрела 29.04% акций компании CD Telematika. Об этом говорится в сообщении группы.



PPF купила миноритарный пакет акций у инвестиционной группы UNICAPITAL. Обе стороны договорились, что цена и другие условия сделки не будут разглашаться. Приобретение миноритарной доли является частью долгосрочной стратегии PPF в области телекоммуникационной инфраструктуры.



CD Telematika - интернет-провайдер, специализирующийся на оптовые продажи, услуги передачи данных и голоса, а также на область строительства, менеджмента и обслуживания оптоволоконных инфраструктур.



Группа PPF - крупнейшая частная инвестиционная группа в Центральной и Восточной Европе, управляющая активами стоимостью около 35 млрд евро. PPF инвестирует в различные отрасли экономики, в том числе банковский сектор, потребительское кредитование, недвижимость, добычу полезных ископаемых и телекоммуникации.





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