Газпром привлекает кредит Credit Agricole CIB на 600 млн евро

ПАО "Газпром" и французский банк Credit Agricole Corporate & Investment Bank (Credit Agricole CIB) 17 мая 2018 года подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 600 млн евро сроком на 5 лет. Об этом говорится в сообщении компании.



Подписание кредитного соглашения стало второй сделкой по привлечению Газпромом финансирования напрямую у Credit Agricole CIB.



Credit Agricole Corporate & Investment Bank является корпоративным и инвестиционно-банковским подразделением Группы Credit Agricole, занимающей второе место в Европе по размеру капитала первого уровня. Группа представлена в 49 странах мира, насчитывает свыше 139 тыс. сотрудников. Credit Agricole CIB занимает лидирующие позиции в области организации синдицированного кредитования, активно присутствует на международных рынках долгового и акционерного капитала и имеет долгосрочные рейтинги "A" от агентства S&P, "A+" от агентства Fitch Ratings и "A1" от агентства Moody's.



В России Credit Agricole CIB представлен дочерним банком "Креди Агриколь КИБ", зарегистрированным в г. Санкт-Петербурге в 1991 году.



Газпром сотрудничает с Credit Agricole с 1995 года, группа участвовала во многих сделках по привлечению компанией корпоративного и проектного финансирования, а также в размещении еврооблигаций.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 18.05.2018