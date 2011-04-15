"РН-Аэро" в I квартале на 6% увеличила реализацию авиатоплива

Компания "РН-Аэро", дочернее общество НК "Роснефть", по итогам I квартала 2018 года реализовала в российских аэропортах более 750 тыс. т авиакеросина, увеличив этот показатель на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, говорится в сообщении Роснефти.



За отчётный период количественный показатель заправок "в крыло" увеличился на 12% по сравнению с I кварталом предыдущего года и составил около 45000 операций.



Увеличение объёмов реализации авиационного топлива стало результатом действующей стратегии НК "Роснефть", направленной на развитие авиатопливообеспечения. Основной прирост объемов реализации авиатоплива обеспечила деятельность "РН-Аэро" в таких ключевых аэропортах России, как Шереметьево (г. Москва), Пулково (г. Санкт-Петербург), Пашковский (г. Краснодар) и Адлер (г. Сочи). Общее количество клиентов "РН-Аэро" по итогам квартала составило 166 компаний.



Деятельность НК "Роснефть" в авиазаправочном бизнесе обеспечивается дочерним обществом ООО "РН-Аэро". Общий объём реализации авиатоплива в 2017 году составил более 3 млн т.



В настоящее время Роснефть производит заправку "в крыло" в 41 российском аэропорту, в том числе, осуществляет операционный контроль над топливозаправочными комплексами в таких ключевых столичных аэропортах как "Шереметьево", "Внуково", а также городах Сочи, Краснодар, Геленджик, Анапа, Ростов-на-Дону, Абакан, Екатеринбург, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Санкт-Петербург, Тюмень и др.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.



"AK&M" от 18.05.2018