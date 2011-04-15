Прибыль "Черкизово" по МСФО за I квартал выросла на 55.1% до 2.865 млрд руб.

Прибыль ПАО Группа "Черкизово" по МСФО за I квартал 2018 года выросла на 55.1% до 2.865 млрд руб. с 1.848 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Выручка увеличилась на 4.6% до 21.935 млрд руб. с 20.971 млрд руб., валовая прибыль - на 33.5% до 7.532 млрд руб. с 5.64 млрд руб., операционная прибыль - на 46.5% до 3.595 млрд руб. с 2.455 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 27.1% до 2.68 млрд руб. с 3.675 млрд руб.



ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.



Прибыль ПАО Группа "Черкизово" по МСФО за 2017 год выросла почти в 3 раза до 5.8 млрд руб. с 1.919 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 10% до 90.465 млрд руб. с 82.417 млрд руб., валовая прибыль - на 32% до 23.559 млрд руб. с 17.855 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 49% до 15.338 млрд руб. с 10.282 млрд руб., операционная прибыль - на 92% до 9.726 млрд руб. с 5.056 млрд руб.







"AK&M" от 18.05.2018