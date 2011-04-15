Дайджест газеты "Ведомости" от 21 мая 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 21 мая 2018 года.





ПРАВИТЕЛЬСТВО СПИН И ЛОКТЕЙ



Новый состав кабинета министров показывает, какие кадровые резервы и биографии президент считает наиболее перспективными.



Полный состав кабинета министров, объявленный в пятницу Дмитрием Медведевым, не добавил революционности облику следующей путинской шестилетки, но дал понять, какие кадровые резервы и биографии президент считает наиболее перспективными: это, во-первых, губернаторский корпус, во-вторых - ближний круг президента.



Условная молодая кровь, два самых заметных новичка в правительстве, - это получившие должности министров генерал-лейтенант - замдиректора ФСБ и сын генерала армии - бывшего директора ФСБ. Дело, впрочем, не только в родовом ведомстве: высоких должностей в правительстве удостоены сын близкого президенту человека и человек, которого называли бывшим адъютантом Владимира Путина. Важно чувство локтя, говорил Владимир Путин про близких ему людей в интервью для книги "От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным" 2000 г.





ЧТО ДВИЖЕТ ПОКУПАТЕЛЕМ



У российских шопоголиков особые мотивы, выяснили учёные.

Ученые выявили шесть причин, заставляющих завсегдатаев торговых центров и интернет-магазинов делать покупки.



Шопинг помогает снять стресс, развлечься или проявить себя. Если удовольствие от шопинга преобладает над рациональной потребностью, говорят о гедонистической мотивации покупок. Психологи изучают этот феномен с XIX в., но, несмотря на обилие статей, до сих пор не было ответов на ключевые вопросы: каковы движущие мотивы завсегдатаев торговых залов и интернет-магазинов? Зависят ли они от экономических условий и от культуры страны? Какие маркетинговые сигналы скорее привлекут заядлых шоперов на новом рынке? Достаточно ли просто перевести рекламные тексты на другой язык или рекламная кампания для здешнего покупателя должна быть совершенно иной?





ТРИ ЭПИЗОДА ИЗ ЖИЗНИ РОССЕЛЬХОЗБАНКА



Что стало с Россельхозбанком при Дмитрии Патрушеве. Новый министр сельского хозяйства разобрался с частью старых проблем банка, но так и не смог превратить его в универсальный.



Новый министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, проработал предправления Россельхозбанка восемь лет, с мая 2010 г. Тогда ему было 34 года.



Начал он с зачистки кадров, перешел к расчистке баланса и в итоге сделал банк более устойчивым и с точки зрения ресурсной базы: заместил дорогое зарубежное фондирование депозитами клиентов.





"БИЛАЙН" ПОПАЛ ПОД РОСКОМНАДЗОР



Абоненты "Билайна" жалуются на сбои в работе мессенджеров. Оператор объясняет неполадки блокировками Роскомнадзора.



Абоненты оператора "Вымпелком" (работает под брендом "Билайн") в пятницу, 18 мая, жаловались на недоступность популярных мессенджеров - WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger. Также не приходили сообщения через iMessage (сервис сообщений Apple) и push-уведомления на iPhone. Жаловаться в аккаунты оператора в Twitter и Facebook приходили абоненты не только из Москвы, но и из Астрахани, Самары, Калининграда. Значительное число жалоб о неполадках появилось в первой половине дня. К вечеру 18 мая все эти сервисы заработали.



Столкнулись со сбоями и журналисты "Ведомостей". Сотрудник службы поддержки клиентов "Вымпелкома" в пятницу сообщил журналисту "Ведомостей", что проблемы связаны с действиями властей по блокировке сервисов.





РОКИРОВКА ОТ ВЕКСЕЛЬБЕРГА



"Ренова" Вексельберга погасила кредиты в западных банках на $1 млрд. Ранее компания получила кредит в Промсвязьбанке.



Владелец компании "Ренова" Виктор Вексельберг, попавший под санкции США, погасил кредиты в зарубежных банках на сумму более 1 млрд швейцарских франков (около $1 млрд).



Попадание в санкционный список означает замораживание активов в США и запрет для американских граждан сотрудничать с этими компаниями с 5 июня. Европейские банки также должны были прекратить сотрудничество с "Реновой" до 5 июня.





EN+ СПАСАЕТСЯ ОТ САНКЦИЙ



Дерипаска выйдет из совета директоров UC Rusal.

Основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска выйдет из совета директоров компании. Об этом говорится в сообщении En+ (владеет 48,13% UC Rusal) на Лондонской бирже.



Это было предложениями председателя совета директоров En+ лорда Грегори Баркера. Его план направлен на то, чтобы уменьшить долю Дерипаски ниже 50% и лишить его влияния на совет директоров через назначение большинства независимых директоров, говорится в сообщении En+.





"ЦРУ ОБЕСПЕЧИЛО МНЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ"



Впервые ЦРУ возглавила женщина. Американские сенаторы простили связанный с ее именем скандал вокруг пыток в таиландской тюрьме.



Даже рассекретив послужной список Хаспел с 1985 г., ЦРУ признало, что в нем "не указано более 30 командировок". Не менее расплывчата и ее официальная биография, где полно фраз вроде "потом она возглавила небольшую резидентуру в одной экзотической и неспокойной столице". Но кое-что разузнать о прошлом Хаспел удалось.



"Умна, упорна и эффективна" - так отзывается о Джине Хаспел Роберт Байер, бывший сотрудник ЦРУ, который одно время курировал ее работу. Он доволен: "Посреди того хаоса, который сейчас исходит из Белого дома, хоть сколько-нибудь обнадеживающая новость - назначение Хаспел новым директором ЦРУ. Да, я несколько предвзят. Я надеюсь, что долгое пребывание Хаспел за рубежом даст администрации [Дональда] Трампа экспертный, прагматичный взгляд на мир, без которого, как все чаще считается, она может обойтись. Умение показать, где на карте, например, Кандагар, кажется заниженной планкой, но в наши дни его достаточно, чтобы считаться экспертом <...> Слишком долго ЦРУ возглавляли любители и политтехнологи".





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 21.05.2018