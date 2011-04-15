Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 мая 2018 года



ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО РАСКРЫЛИ ПО ШЕЛУХЕ

РАССМОТРЕНИЕ РЕЗОНАНСНОГО ДЕЛА ОТЛОЖИЛИ ИЗ-ЗА НЕЯВКИ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ





Как стало известно "Ъ", Московский областной суд с участием присяжных рассмотрит уголовное дело об убийстве в 2014 году 56-летнего бизнесмена Николая Мартынова, владевшего в Нижегородской области компанией ОАО "Синтез", производящей реактивы для нефтегазовой промышленности. Следствие считает, что господина Мартынова заказал его деловой партнер Антон Ерохин, не сумевший договориться о выкупе доли бизнесмена в "Синтезе". В исполнении преступления Следственный комитет России (СКР) обвиняет кавалера множества боевых наград СССР и РФ, отставного полковника ГРУ, а перед арестом сотника казачьего войска Геннадия Коротенко. В правоохранительных органах говорят, что убийство было раскрыто благодаря ошибкам предполагаемого киллера: он не избавился от пистолета, использованного при нападении, а на месте преступления оставил шелуху от семечек, что позволило вычислить его по ДНК.





СЛЕДОВАТЕЛЯ, БИЗНЕСМЕНА И ВРАЧА ОБЪЕДИНИЛО ОБЩЕЕ ДЕЛО

ИХ ОБВИНЯЮТ В ПОПЫТКЕ ОСВОБОДИТЬ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА ОПС





Как стало известно "Ъ", Одинцовский городской суд начал рассматривать резонансное дело о взятке, по которому проходят бывший следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Владимир Андриевский, совладелец ряда московских торговых центров Геннадий Манаширов и заведующий отделением нейрохирургии 67-й московской горбольницы Вадим Окутов. По версии следствия, господин Андриевский и один из его коллег через господина Манаширова пытались получить взятку в размере 10 млн руб. за освобождение от уголовной ответственности Дона Рафаилова, организатора подпольного производства по пошиву ширпотреба на востоке Москвы. Господин Окутов, в свою очередь, по материалам дела, подделал медицинские документы о заболевании Рафаилова, чтобы того выпустили из СИЗО.





ГРАЖДАНЕ СОХРАНЯЮТ ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ ОПТИМИЗМ

ВОЕННЫЕ УСПЕХИ ПОДДЕРЖАЛИ УВЕРЕННОСТЬ РЕСПОНДЕНТОВ ВЦИОМА В СТАТУСЕ СТРАНЫ





По данным ВЦИОМа, почти половина россиян уверена, что Россия является "великой державой", еще 35% считают, что она станет такой в ближайшее время. Залогом ее силы "в глазах остального мира" опрошенные социологами называют армию, "силу воли и духа народа" и "хорошего президента". Правда, 37% затруднились назвать значимые достижения страны за последние 10-15 лет. Эксперт считает, что высокий уровень таких настроений поддерживается и эмоциональным ощущением "все против нас".





ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ СУБСИДИИ СТАНОВЯТСЯ ДОЛГОСРОЧНЫМИ

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОТАРИФОВ В ДФО МОГУТ ПРОДЛИТЬ ДО 2028 ГОДА



Как выяснил "Ъ", в правительстве обсуждается продление субсидий для потребителей электроэнергии Дальнего Востока за счет остальной части России до 2028 года. С такой идеей выступил вице-премьер Юрий Трутнев, который также предлагает ввести в регионе долгосрочные тарифы и включить в них инвестиционную составляющую для новых проектов государственной "РусГидро". Общая нагрузка на рынок только от субсидий за десять лет, по оценкам аналитиков, может достигнуть 400 млрд руб.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 21.05.2018