PayPal купила iZettle за $2.2 млрд

Американская платёжная система PayPal объявила о покупке шведского финтех-стартапа iZettle. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Сумма сделки составила $2.2 млрд, тем самым это крупнейшая сделка в истории PayPal. Платёжная система приобрела iZettle за несколько недель до его запланированного IPO, после которого сервис должен был стать крупнейшей европейской финансово-технологической компанией, торгующейся на бирже. PayPal заплатил за сервис вдвое больше, чем тот планировал привлечь в ходе IPO. Пока iZettle не удалось выйти на получение прибыли, в прошлом году чистый убыток компании составил $27 млн.



iZettle был основан в 2010 году, стартап разрабатывает решения для приема и обработки электронных платежей, в первую очередь для малого бизнеса, например, переносные терминалы для оплаты, приложения и т. д. Его устройствами и технологиями пользуется около 500 тыс. магазинов, кафе и других мест. Основной конкурент iZettle - американская компания Square, правда пока они конкурировали разве что в Великобритании, так как основными рынками iZettle являются Европа и Латинская Америка, а Square - США. Сам PayPal также запустил сервис для платежей в офлайн-магазинах - PayPal Here - пока он действует только в США и Великобритании.



iZettle работает в 11 странах, в том числе в Швеции, Норвегии, Франции, Германии, Мексике и Бразилии. В большинстве этих стран PayPal представлен слабо, так что приобретение стартапа поможет ему активнее развивать бизнес на этих рынках.







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