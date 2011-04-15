Квадра не планирует выплачивать дивиденды за 2017 год

Совет директоров ПАО "Квадра" принял решение созвать на 22 июня годовое собрание акционеров. Как говорится в сообщении компании, реестр закроется 28 мая.



Акционерам предстоит утвердить годовую отчётность и устав общества в новой редакции, обсудить распределение прибыли и выплату дивидендов за 2017 год, избрать новые составы совета директоров и ревизионной комиссии, утвердить аудитора на 2018 год и рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала компании путём погашения её выкупленных акций.



Совет предварительно утвердил годовую отчётность и рекомендовал акционерам не начислять дивиденды за 2017 год, направив полученную прибыль в резервный фонд (30.115 млн руб.) и на погашение убытков прошлых лет (572.189 млн руб.).



Совет также предложил собранию утвердить в качестве аудитора общества АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".



ПАО "Квадра" (до мая 2010 года - ОАО "ТГК-4", ИНН 6829012680) зарегистрировано 20 апреля 2005 года. Уставный капитал составляет 19.878 млрд руб. и разделён на 1912505577759 обыкновенных и 75272938838 привилегированных акций номиналом 0.01 руб.



Компания работает в 10-ти областях ЦФО - Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской. Общая установленная электрическая мощность станций компании - 2.872 ГВт, тепловая - 13.576 тыс. Гкал/ч. Электростанции Квадры в 2017 году выработали 9.5 млрд кВт ч электроэнергии - на 2.2% больше, чем годом ранее.



Чистый убыток ПАО "Квадра" по МСФО в 2017 году сократился в 10.43 раза до 210.284 млн руб. с 2.193 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 6.36% до 50.185 млрд руб. с 47.184 млрд руб., прибыль от операционной деятельности составила 2.669 млрд руб. против убытка в 380 млн руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения - 271.509 млн руб. против убытка в 2.454 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Квадра" по РСБУ в 2017 году составила 602.304 млн руб. против убытка в 1.565 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.22% до 51.391 млрд руб. с 49.308 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.13 раза до 4.683 млрд руб. с 2.2 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 1.152 млрд руб. против убытка в 1.668 млрд руб. за 2016 год.



Чистая прибыль ПАО "Квадра" за I квартал 2018 года по РСБУ выросла на 31.84% до 2.31 млрд руб. с 1.752 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 5.26% до 19.243 млрд руб. с 18.281 млрд руб.



"AK&M" от 21.05.2018