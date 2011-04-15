Rosneft Deutschland начала поставки ПМБ "Альфабит" в Германии

Rosneft Deutschland GmbH, дочернее общество НК "Роснефть", осуществило первые поставки полимерно-модифицированного битума (ПМБ) "Альфабит" потребителям в Германии. Битумный продукт был изготовлен по собственной технологии Роснефти с использованием битума, произведённого на НПЗ PCK. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



В целях обеспечения клиентов из Германии и соседних стран высококачественной битумной продукцией, Rosneft Deutschland планирует наладить производственно-сбытовую сеть для ПМБ в Германии, используя сырьё с НПЗ PCK, Baernoil и MiRO.



Rosneft Deutschland адаптировала технологию битумного продукта "Альфабит", который успешно прошёл испытания в суровых российских климатических условиях и продемонстрировал устойчивость к высоким нагрузкам. Отличительной особенностью продукта является его высокая эластичность и износостойкость. Асфальтовые смеси с добавлением ПМБ "Альфабит" значительно увеличивают срок службы дорожного покрытия и межремонтной эксплуатации. ПМБ "Альфабит" использовался, в том числе, для дорожного покрытия трассы "Формулы-1" в г. Сочи, что подтверждает высокий уровень качества продукта.



Rosneft Deutschland GmbH и BITUMINA Handel GmbH & Co. KG, дочернее предприятие Basalt-Actien-Gesellschaft, 22 января 2018 года подписали контракт на переработку битума и производство полимерно-модифицированных битумных продуктов. Документ предусматривает переработку битума производства НПЗ PCK на установке полимерно-модифицированного битума (ПМБ) компании BITUMINA для производства ПМБ "Альфабит" по собственной рецептуре "Роснефти". Подписание контракта с BITUMINA позволит Rosneft Deutschland расширить ассортимент своей продукции и предложить заказчикам из Германии и других стран битум собственного производства с высокими эксплуатационными свойствами.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.



"AK&M" от 21.05.2018