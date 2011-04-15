Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/05/2018
12:17

Rosneft Deutschland начала поставки ПМБ "Альфабит" в Германии

Rosneft Deutschland GmbH, дочернее общество НК "Роснефть", осуществило первые поставки полимерно-модифицированного битума (ПМБ) "Альфабит" потребителям в Германии. Битумный продукт был изготовлен по собственной технологии Роснефти с использованием битума, произведённого на НПЗ PCK. Об этом говорится в сообщении Роснефти.

В целях обеспечения клиентов из Германии и соседних стран высококачественной битумной продукцией, Rosneft Deutschland планирует наладить производственно-сбытовую сеть для ПМБ в Германии, используя сырьё с НПЗ PCK, Baernoil и MiRO.

Rosneft Deutschland адаптировала технологию битумного продукта "Альфабит", который успешно прошёл испытания в суровых российских климатических условиях и продемонстрировал устойчивость к высоким нагрузкам. Отличительной особенностью продукта является его высокая эластичность и износостойкость. Асфальтовые смеси с добавлением ПМБ "Альфабит" значительно увеличивают срок службы дорожного покрытия и межремонтной эксплуатации. ПМБ "Альфабит" использовался, в том числе, для дорожного покрытия трассы "Формулы-1" в г. Сочи, что подтверждает высокий уровень качества продукта.

Rosneft Deutschland GmbH и BITUMINA Handel GmbH & Co. KG, дочернее предприятие Basalt-Actien-Gesellschaft, 22 января 2018 года подписали контракт на переработку битума и производство полимерно-модифицированных битумных продуктов. Документ предусматривает переработку битума производства НПЗ PCK на установке полимерно-модифицированного битума (ПМБ) компании BITUMINA для производства ПМБ "Альфабит" по собственной рецептуре "Роснефти". Подписание контракта с BITUMINA позволит Rosneft Deutschland расширить ассортимент своей продукции и предложить заказчикам из Германии и других стран битум собственного производства с высокими эксплуатационными свойствами.

НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).

Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.

"AK&M" от 21.05.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100