ВымпелКом начал продажи антивирусных решений ESET по ежемесячной подписке

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") начало продажи антивирусных решений ESET по ежемесячной подписке. Сервис актуален для организаций любого масштаба - от микробизнеса до крупных компаний. Клиент может менять количество продуктов и подписок в соответствии с развитием бизнеса и изменениями ИТ-инфраструктуры, а возможность отключить услугу в любой момент поможет заказчикам оптимизировать расходы. Об этом говорится в сообщении ESET.



На базе облачного сервиса "Билайн" доступна подписка на наиболее востребованные решения ESET для всех типов бизнеса. Клиенты "Билайн" могут сами выбирать число защищаемых узлов, будь то сервера, персональные компьютеры и/или мобильные устройства с любой операционной системой, и оплачивать использование ежемесячно вместо более дорогого единовременного годового платежа. Подписка на продукты может быть оформлена через "Личный кабинет" Магазина приложений Билайн Бизнес.



В рамках программы доступно как специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети (ESET NOD32 Small Business Pack), так и комплексное решение для оперативного детектирования всех типов угроз (ESET NOD32 Smart Security Business Edition). Такие решения могут защитить организации любого масштаба - микробизнес, малые, средние и крупные предприятия.



ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года. ESET NOD32 - антивирус-рекордсмен по количеству наград VB100 британского журнала Virus Bulletin, а также ADVANCED+ и ADVANCED тестовой лаборатории AV-Comparatives. В России бизнес-версия ESET прошла сертификацию ФСТЭК.



ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd.



Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.





"AK&M" от 21.05.2018