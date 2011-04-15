Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/05/2018
11:59

Доллар продолжает движение на укрепление

Доллар продолжает движение на укрепление, начавшееся во второй половине апреля. Потенциал для дальнейшего укрепления сохраняется на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в США и намерений итальянских властей реализовывать довольно популистскую экономическую политику, чреватую обострением ситуации с итальянским госдолгом. Об этом говорится в обзоре Nordea.

На текущей неделе укрепление доллара может несколько замедлиться. Поводом для этого может стать публикация протокола майского заседания ФРС в среду, из которого рынки могут получить больше информации о том, насколько ФРС готова мириться с ростом инфляции (в майском пресс-релизе это заявление появилось впервые). Тем не менее, на горизонте ближайших недель риски смещены скорее в сторону дальнейшего укрепления доллара, что продолжит формировать негативный фон для валют развивающихся стран.


"AK&M" от 21.05.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100