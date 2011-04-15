Доллар продолжает движение на укрепление, начавшееся во второй половине апреля. Потенциал для дальнейшего укрепления сохраняется на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в США и намерений итальянских властей реализовывать довольно популистскую экономическую политику, чреватую обострением ситуации с итальянским госдолгом. Об этом говорится в обзоре Nordea.



На текущей неделе укрепление доллара может несколько замедлиться. Поводом для этого может стать публикация протокола майского заседания ФРС в среду, из которого рынки могут получить больше информации о том, насколько ФРС готова мириться с ростом инфляции (в майском пресс-релизе это заявление появилось впервые). Тем не менее, на горизонте ближайших недель риски смещены скорее в сторону дальнейшего укрепления доллара, что продолжит формировать негативный фон для валют развивающихся стран.





"AK&M" от 21.05.2018