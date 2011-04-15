Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий полномочия нотариуса, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Если закон будет принят, гражданин в присутствии нотариуса сможет использовать простую электронную подпись вместо усиленной, как это установлено в действующей редакции основ нотариата.



Законопроект устанавливает обязанность нотариуса самостоятельно обеспечить государственную регистрацию прав на объект недвижимости, возникших на основании нотариально удостоверенной сделки, и включение соответствующей информации в государственный реестр недвижимости.







"AK&M" от 21.05.2018