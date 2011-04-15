В России стартовала программа локализации производства оборудования для ветроэнергетики

В Нижегородской области открылась промышленная площадка, на которой будут производить гондолы ветроэнергетических установок (ВЭУ), собирать системы управления углом поворота гондолы и системы охлаждения. Об этом говорится в сообщении РОСНАНО.



Создание площадки стало первым шагом в реализации программы локализации производства оборудования для ветроэнергетики в России. Новая промышленная площадка создана мировым лидером в области оборудования для ветроэнергетики датской компанией Vestas.



Датская компания Vestas была выбрана поставщиком оборудования ВЭУ для Фонда развития ветроэнергетики (создан РОСНАНО и Fortum), реализующего проекты строительства ветропарков общей мощностью до 1000 МВт, что позволило Vestas получить первый заказ на поставку турбины V126-3.6 МВт для ветроэнергетических проектов в России.



Проект производства ключевых узлов ВЭУ в РФ позволит выполнить требования локализации, предусмотренные действующим законодательством, что является основным условием для предоставления государственной поддержки проектам в области ВИЭ. Поэтому, помимо строительства ветропарков, РОСНАНО инвестирует в проекты локализации оборудования ветроустановок. Уже проработаны программы производства оборудования на территории России, согласно которым уровень локализации будет ежегодно расти и к 2019 году составит не менее требуемых 65%.



Помимо производства гондол, в рамках индустриального кластера в Ульяновской области, "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" (совместная компания Vestas Wind Systems A/S, РОСНАНО и консорциума инвесторов Ульяновской области) локализует производство композитных лопастей для турбин ВЭУ мощностью 3.6 МВт с общим объёмом инвестиций около 1.4 млрд руб. Подобных предприятий также пока нет в России, а продукция обладает экспортным потенциалом.



Также РОСНАНО, совместно с партнёрами, планирует локализовать в Ростовской области производство башен для ветроустановок.



Согласно государственной программе поддержки ВИЭ к 2024 году должно быть введено в эксплуатацию 3.35 ГВт ветроэлектростанций (ВЭС). Масштабное строительство ветропарков будет осуществляться во многих регионах нашей страны: в Ростовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Татарстан и др. Первая в России промышленная ВЭС мощностью 35 МВт уже введена в строй в Ульяновске в первом квартале 2018 года.



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.742 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "РОСНАНО" по РСБУ за I квартал 2018 года составила 0.7 млрд руб. по сравнению с убытком 3.442 млрд руб. за I квартал 2017 года. Выручка составила 3.8 млрд руб., что в 3.6 раза больше сопоставимого показателя за аналогичный период прошлого года - 1.043 млрд руб. Валовая прибыль за отчётный период выросла в 3.5 раза и составила 3.3 млрд руб. против 923.349 млн руб.



Чистая прибыль от финансовых активов АО "РОСНАНО", отражаемых по справедливой стоимости, в 2017 году по МСФО выросла на 43% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составила 8 млрд руб. Чистый убыток РОСНАНО в 2017 году составил 5.3 млрд руб.



"AK&M" от 21.05.2018