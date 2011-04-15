АФК "Система" планирует выплатить дивиденды за 2017 год на 1.061 млрд руб. из расчета 2.2 руб. на одну GDR

Совет директоров ПАО АФК "Система" рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года 1061.5млн руб. (что соответствует 0.11 руб. на одну обыкновенную акцию или 2.2 руб. на одну GDR). Об этом говорится в сообщении компании.



Тем самым, принимая во внимание приоритетность стратегической цели по сокращению долга корпорации, совет директоров согласился с предложенным менеджментом отклонением от текущей дивидендной политики корпорации. Общая сумма дивидендов по результатам 2017 года и девяти месяцев 2017 года может составить 7.623 млрд руб.



Ожидается, что при определении рекомендуемого размера дивидендов совет директоров АФК "Система" будет в дальнейшем принимать во внимание приемлемую скорость сокращения долга АФК "Система" и пропорциональность размера дивидендов текущему денежному потоку Корпорации, что необходимо для соблюдения баланса между правами и интересами всех акционеров и возможностями Корпорации по выплате дивидендов и снижению долговой нагрузки.



Совет директоров АФК "Система" рекомендовал собранию акционеров установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 19 июля 2018 года.



Совет директоров АФК "Система" утвердил список кандидатов для избрания в состав совета директоров АФК "Система" на годовом собрании акционеров, в который вошли все члены действующего состава совета: Владимир Евтушенков, Сергей Боев, Андрей Дубовсков, Феликс Евтушенков, Михаил Шамолин, Зоммер Рон, а также члены в качестве независимых директоров: Анна Белова, Кочарян Роберт Седракович, Креке Жан Пьер Жанно, Маннингс Роджер Ллевеллин, Давид Якобашвили.



Годовое собрание акционеров назначено на 30 июня.

Напомним, АФК "Система" выплатила 2.349 млрд руб. в виде промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2017 года. На основании письменного обращения мажоритарного акционера и председателя совета директоров корпорации Владимира Евтушенкова причитающиеся ему дивиденды в сумме 4.213 млрд руб. выплачены не были.



Напомним также, что акционеры АФК на внеочередном собрании 28 ноября 2017 гоад приняли решение направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года 6.562 млрд руб. На одну акцию было решено выплатить 0.68 руб. (13.6 руб. на одну GDR). Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов - 8 декабря 2017 года.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистая прибыль ПАО АФК "Система" по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 92.02 млрд руб. против убытка в 14.593 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль сократились в 1.57 раза до 17.94 млрд руб. с 28.168 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 94.173 млрд руб. против убытка 13.59 млрд руб.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за 2017 год выросла почти в 3 раза до 4.119 млрд руб. с 1.481 млрд руб. годом ранее. Убыток в доле АФК составил 94.602 млрд руб. против 11.759 млрд руб. Выручка увеличилась на 3.5% до 704.551 млрд руб. с 680.864 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8% до 199.549 млрд руб. с 184.8 млрд руб.



Скорректированный чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за четвертый квартал 2017 года составил 1.556 млрд руб. против 6.184 млрд руб. годом ранее, убыток - 98.89 млрд руб. против 15.945 млрд руб. Выручка увеличилась на 8.4% до 198.593 млрд руб. с 183.28 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 13.8% до 47.292 млрд руб. с 41.555 млрд руб.





"AK&M" от 21.05.2018