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21/05/2018
16:25

У трех авиакомпаний в июне будут сокращены чартерные программы

У трех авиакомпаний в июне будут сокращены чартерные программы. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

В частности, у ООО "Ай Флай" на 10%, АО "Авиакомпания "Роял Флайт" - на 15%, АО "Саратовские авиалинии" - на 50%.

Отмечается, что в соответствии с поступившей из Федерального агентства воздушного транспорта информацией, по итогам состоявшегося 17 мая 2018 года заседания рабочей группы Росавиации по рассмотрению программ международных чартерных рейсов российских авиакомпаний в связи с многочисленными задержками и отменами рейсов за период с 15 апреля по 14 мая 2018 года, а также несоответствием представленных чартерных программ полетов имеющемуся резерву воздушных судов принято решение о сокращении чартерных программ, запланированных на июнь 2018 года, указанных авиаперевозчиков.

"AK&M" от 21.05.2018
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