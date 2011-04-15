У трех авиакомпаний в июне будут сокращены чартерные программы. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.



В частности, у ООО "Ай Флай" на 10%, АО "Авиакомпания "Роял Флайт" - на 15%, АО "Саратовские авиалинии" - на 50%.



Отмечается, что в соответствии с поступившей из Федерального агентства воздушного транспорта информацией, по итогам состоявшегося 17 мая 2018 года заседания рабочей группы Росавиации по рассмотрению программ международных чартерных рейсов российских авиакомпаний в связи с многочисленными задержками и отменами рейсов за период с 15 апреля по 14 мая 2018 года, а также несоответствием представленных чартерных программ полетов имеющемуся резерву воздушных судов принято решение о сокращении чартерных программ, запланированных на июнь 2018 года, указанных авиаперевозчиков.



"AK&M" от 21.05.2018