Фасады вестибюлей 11 станций московского метро будут обновлены к ЧМ по футболу

Ремонт фасадов вестибюлей и подготовка к реставрации ведутся на 25 станциях московского метро, являющихся объектами культурного наследия, сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.



По его словам, на 11 станциях эти работы завершат к Чемпионату мира по футболу-2018, говорится в материалах Стройкомплекса.



"К июню приведут в порядок исторические фасады вестибюлей станций "Павелецкая" Кольцевой линии, "Автозаводская" и "Театральная" Замоскворецкой ветки, "Курская" Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, "Таганская" и "Добрынинская" Кольцевой линии, "Рижская" и "Алексеевская" Калужско-Рижской линии, "Библиотека им. Ленина" Сокольнической линии и "Арбатская" Филевской ветки", - сказал А.Емельянов.



Специалисты приводят в порядок также входные группы и пешеходные переходы: чистят поверхности стен, штукатурят, проводят кровельные работы, меняют элементы архитектурно-художественной подсветки фасадов.



"Основные работы на станциях планируется завершить до начала ЧМ. При этом входы и выходы будут работать в обычном режиме, чтобы не ограничивать движение пассажиров и дать возможность иностранным гостям оценить красоту московского метро", - отметил А.Емельянов.



До конца лета будут отреставрированы вестибюли еще 14 станций: "Динамо" и "Белорусская" (Замоскворецкой и Кольцевой линий), "Октябрьская", "Краснопресненская" и "Новослободская" Кольцевой линии, "Парк культуры", "Красные ворота", "Сокольники", "Библиотека им. Ленина", "Красносельская" и "Чистые пруды" Сокольнической линии, "Смоленская" и "Площадь революции" Арбатско-Покровской линии.



Работы предполагают не только ремонт, но и восстановление исторического архитектурного облика, воссоздание декоративных утрат.



К примеру, на "Красносельской" восстановят уникальный витраж в вестибюле, который долгие годы был закрыт. На радиальной "Белорусской" восстановят светильники и оригинальные деревянные двери входной группы.



На станции "Смоленская" уже отреставрирована часть балюстрады: две ее секции на фасаде вестибюля были так повреждены, что требовали немедленного вмешательства специалистов.



Уникальные терразитовые плитки, которыми декорирован знаменитый южный вестибюль станции "Красные ворота" переберут, докомпануют и гидроизолируют.



Едва ли не самые масштабные работы ждут вестибюли станции "Динамо": специалисты отреставрируют балюстраду, воссоздадут рисунок пола, отреставрируют барельефы, украшающие фасады обоих павильонов.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.





"AK&M" от 21.05.2018