ФАС возбудила дело в отношении производителя и поставщиков автомобильного стекла. Как говорится в сообщении антимонопольного ведомства, компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения.



В ФАС поступило заявление ООО "РАВТ" о нарушении антимонопольного законодательства. С целью проверки фактов, изложенных в заявлении, в 2017 - 2018 гг. ведомство провело внеплановые выездные проверки, в том числе в отношении ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод", ООО "Каргласс", ООО "Эй Джи Экспертс Рус" и ОАО "Эй Джи Си БСЗ".



"По результатам контрольных мероприятий ФАС России выявила признаки нарушения Закона о защите конкуренции, которые выражаются в заключении антиконкурентного соглашения1, - сообщил статс-секретарь- заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский. - На основании полученных данных антимонопольная служба возбудила дело в отношении производителя и поставщиков автомобильного стекла".







"AK&M" от 21.05.2018