В Подмосковье усилят меры безопасности в связи с ЧМ по футболу

В связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на территории Московской области будут усилены меры безопасности. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.



Данные меры вводятся с 25 мая по 25 июля 2018 года в соответствии с указом президента РФ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года". Введение этих мер затронет и Подмосковье, где будут проживать и тренироваться девять команд - участниц чемпионата мира.



Указ предусматривает, что в Московской области, как и в других субъектах, задействованных в мероприятиях чемпионата мира, будут введены ограничения, связанные с движением транспортных средств, использованием беспилотных летательных аппаратов, оборотом оружия и боеприпасов, приостановлением деятельности опасных производств и организаций, проведением публичных мероприятий.



На территорию городов-организаторов, в которых расположены спортивные сооружения и объекты инфраструктуры чемпионата мира по футболу, будет запрещен въезд автобусов, за исключением осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам и смежным межрегиональным маршрутам, а также автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации "ЭРА-ГЛОНАСС", обеспечивающей передачу в Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации информации о местонахождении, направлении и скорости движения таких автобусов. Кроме того, въезд будет открыт для автобусов, в отношении которых территориальным органом МВД России принято решение о разрешении въезда на территорию города.



С учетом вводимых ограничений полетов и запретных зон воздушного пространства на территории, где размещаются объекты инфраструктуры чемпионата мира, запрещено использование беспилотных летательных аппаратов. На отдельных участках акватории реки Москва установлены запретные для плавания судов районы.



В рамках введения усиленных мер безопасности будет запрещен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Исключение составит экспонирование, учет, хранение и изъятие гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также передача, перевозка, транспортирование, использование, ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему для подготовки и проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по стрелковым видам спорта. Запрет также коснется оборота взрывчатых и ядовитых веществ.



Будет частично приостановлена деятельность опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества. Предполагается временное прекращение операций, связанных с повышенной опасностью и несущих риски возникновения аварийных ситуаций на конкретных производственных участках. Такие выборочные меры позволят, с одной стороны, минимизировать возникающие неблагоприятные социально-экономические последствия, с другой - снизить техногенные риски.



Усиленные меры безопасности также включают ограничения на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований и иных публичных мероприятий, не связанных с чемпионатом мира по футболу.



"AK&M" от 21.05.2018