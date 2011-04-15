ВТБ Факторинг финансирует производителя смартфонов

ВТБ Факторинг заключил договор факторингового финансирования на 350 млн руб. с "Майкромакс Рус", дистрибьютором смартфонов и дочерней компанией международного производителя мобильных телефонов Micromax Informatics Ltd (Индия). Первые поставки на 69.8 млн руб. были профинансированы в апреле текущего года. Об этом говорится в сообщении группы ВТБ.



Корнелиу Робу, директор по работе с клиентами ВТБ Факторинг, прокомментировал: "Опыт работы с крупнейшими сотовыми ритейлерами и дистрибьютерами позволил нам оперативно решить для "Майкромакс Рус" комплекс вопросов, возникающих при поставках электроники из-за рубежа. Среди них - отрицательные курсовые разницы, кассовые разрывы и риск несвоевременного платежа контрагентов. Успешное финансирование первых поставок позволяет говорить о перспективе кратного увеличения объемов сотрудничества в ближайшем будущем".



Генеральный директор компании "Майкромакс Рус" Рамник Сингх Кохли заявил: "Компания Micromax вышла на российский рынок в 2014 году и уже к середине следующего года ее доля рынка по продажам смартфонов в России превысила 6%. В текущем году мы подписали договор прямых поставок мобильных телефонов с ведущими операторами мобильной связи. Использование факторинга позволило нам не только получить финансирование, но и значительно улучшить качество управления дебиторской задолженностью".



ООО "Майкромакс Рус" принадлежит международной компании Micromax Informatics Ltd. (Индия), которая входит в десятку крупнейших производителей смартфонов в мире. В России компания занимается реализацией смартфонов. Объем продаж в России в 2017 году составил около 2 млрд руб.



ООО ВТБ Факторинг – дочерняя компания Банка ВТБ (ПАО) – оказывает полный комплекс факторинговых услуг, имеет представительства в 15 крупнейших городах России и лидирует на российском рынке с долей по факторинговому портфелю около 30%. В 2017 году он превысил 135 млрд руб. В течение последнего года четверть крупнейших компаний, участников списка ТОП-600, обслуживались в ВТБ Факторинг.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.





"AK&M" от 21.05.2018