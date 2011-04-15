Авиакомпания "Сибирь" создаёт компанию "С7 Бонд"

Совет директоров ПАО "Авиакомпания "Сибирь" 18 мая одобрил 100-процентное участие общества в уставном капитале ООО "С7 Бонд" (Новосибирск) путём его учреждения. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.



Уставный капитал создаваемого предприятия составит 10 тыс. руб. "С7 Бонд" будет заниматься эмиссионной деятельностью, предоставлением займов и прочих видов кредита, вложениями в ценные бумаги.



На должность генерального директора новой компании утверждена кандидатура Дмитрия Чуйко.



ПАО "Авиакомпания "Сибирь" (ИНН 5448100656) входит в число крупнейших авиаперевозчиков России. Основным акционером является ЗАО "Группа компаний С7". Флот авиакомпании состоит из 40 воздушных судов: 20-ти самолётов Airbus A319, 17-ти Airbus A320, одного Airbus A310 и двух дальнемагистральных Boeing 767-300. Филиалы и представительства авиакомпании действуют в 37-ми городах России, в 13-ти городах стран СНГ и 14-ти - дальнего зарубежья.



Пассажиропоток авиакомпании "Сибирь" в 2017 году вырос на 4.6% до 9.948 млн по сравнению с годом ранее, а в январе-феврале 2018 года - на 15.5% до 1.5 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Авиакомпания "Сибирь" за 2017 год по РСБУ выросла на 53.03% до 4.432 млрд руб. с 2.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.89% до 117.722 млрд руб. со 108.111 млрд руб., прибыль от продаж - на 12.09% до 4.356 млрд руб. с 3.886 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 38.26% до 6.178 млрд руб. с 4.468 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Авиакомпания "Сибирь" по РСБУ в I квартале 2018 года выросла на 10.28% до 160.207 млн руб. со 145.277 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 16.98% до 24.344 млрд руб. с 20.81 млрд руб.









"AK&M" от 21.05.2018