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21/05/2018
15:20

"Саратовские авиалинии" возобновляют продажи авиабилетов

АО "Саратовские авиалинии" возобновляет продажи авиабилетов по внутренним направлениям на территории России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Продажа осуществляется обычным порядком - как через сайт компании, так и в агентствах по продаже авиабилетов.

"Саратовские авиалинии" приняли решение о сокращении на 50% чартерной программы международных полетов на период с 1 июня по 30 июня 2018 года.

В настоящее время в Росавиации рассматривается заявка "Саратовских авиалиний" о снятии ограничений сертификата эксплуатанта. Решение должно быть принято не позднее 27 мая 2018 года.

Авиакомпания продолжает свою деятельность и гарантирует обеспечение безопасности и комфорта пассажиров на всех своих рейсах.

Напомним, ранее руководство "Саратовских авиалиний" планировало остановить деятельность предприятия с 31 мая 2018 года по предписанию Росавиации.

АО "Саратовские авиалинии" (ИНН 6452008711) занимается авиационными перевозками пассажиров и грузов, аэропортовым обслуживанием. Авиакомпания базируется в аэропорту Саратов-Центральный и выполняет внутренние и международные рейсы. Головной офис компании также расположен в Саратове.

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" в 2017 году перевезла 796.386 тыс. пассажиров, что на 58% больше, чем годом ранее.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Саратовские авиалинии" по РСБУ в 2017 году снизилась на 18.82% до 123.349 млн руб. со 151.94 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 51.87% до 5.732 млрд руб. с 3.775 млрд руб., прибыль от продаж сократилась в 128.74 раза до 590 тыс. руб. с 75.957 млн руб., прибыль до налогообложения - на 18.25% до 158.239 млн руб. со 193.559 млн руб.



"AK&M" от 21.05.2018
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