Количество ДТП на инфраструктуре РЖД в январе-апреле выросло на 5%

По оперативным данным, на железнодорожных переездах ОАО "Российские железные дороги" в январе-апреле 2018 года было зафиксировано 107 дорожно-транспортных происшествий, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.



Причинами ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств. Наибольшее число аварий произошло в границах Октябрьской (12 случаев), Московской (21), Горьковской (11), Юго-Восточной (9), Свердловской (4) и Западно-Сибирской (8) железных дорог.



В результате столкновений автотранспорта с поездами с начала 2018 года на переездах допущено 3 случая схода железнодорожного подвижного состава.



Количество пострадавших в столкновениях в отчётном периоде уменьшилось на 18%, а число погибших в результате ДТП увеличилось на 5%.



РЖД призывают водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.



Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий компания проводит мониторинг состояния, а также капремонт железнодорожных переездов, оборудует их современными предупредительными и заградительными устройствами.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за 2017 год по МСФО увеличилась в 13.57 раза до 139.704 млрд руб. с 10.294 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.55% до 2.252 трлн руб. с 2.133 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - в 2.66 раза до 250.602 млрд руб. с 94.099 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 5.56 раза до 192.747 млрд руб. с 34.695 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 11.8% до 496 млрд руб. с 443 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.7% с 23.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.69 раза до 17.5 млрд руб. с 6.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.61% до 1.698 трлн руб. с 1.577 трлн руб., прибыль от продаж - на 19.48% до 139.999 млрд руб. со 117.173 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.19% до 52.426 млрд руб. с 43.621 млрд руб.



Чистая прибыль РЖД за I квартал 2018 года по РСБУ снизилась на 35.08% до 9.174 млрд руб. с 14.131 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.44% до 431.262 млрд руб. с 409.023 млрд руб.



"AK&M" от 21.05.2018