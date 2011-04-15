Глава РФФИ приступил к исполнению обязанностей председателя Глобального исследовательского совета

Глава Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) Владислав Панченко приступил к исполнению обязанностей председателя Глобального исследовательского совета.



Главой совета становится руководитель национального фонда той страны, которая принимала саммит. Таким образом, В.Панченко будет на этом посту как минимум год, до следующего глобального форума в 2019 году в Сан-Паулу, Бразилия.



Среди этих задач В.Панченко упомянул, в частности, работу по подготовке к созданию рабочей группы, которая займётся окончательной институционализацией научной дипломатии.



В.Панченко планирует принять участие в работе VII Среднерусского экономического форума, который состоится 8 июня 2018 года в Курске. В рамках пленарного заседания форума он осветит вопросы поддержки научных фундаментальных исследований на региональном уровне.



Тема VII СЭФ - "На пути к экономике знаний". На форуме будут обсуждаться вопросы настройки системы научных учреждений для решения единых задач развития территории, обозначены пути координации их деятельности, определена роль региональных органов власти в стимулировании научной активности регионов, а также взаимодействие науки и бизнеса как ключевое условие реализации программы цифровой экономики.



Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ и Министерства сельского хозяйства РФ.



Регистрация на СЭФ доступна на официальном сайте мероприятия http://www.sef-kursk.ru Участие в форуме бесплатное.





"AK&M" от 21.05.2018