X5 Retail Group не может продать "Перекрёсток Экспресс"

X5 Retail Group не смогла найти покупателя для магазинов "Перекрёсток Экспресс" и начала закрывать их. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Х5, не найдя покупателей на сеть "Перекрёсток Экспресс", закрывает часть её магазинов с низкой рентабельностью. Около пяти-десяти объектов были отданы под "Пятёрочки", остальные закрытые точки не вписались в этот формат. В декабре сокращённую по размерам сеть повторно предложат к продаже: если и после этого интересантов не появится, оставшиеся магазины закроют.



X5 постепенно расторгает договоры аренды сети "Перекрёсток Экспресс".



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 31 декабря 2017 года под управлением компании находился 12121 магазин с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает 11225 магазинов "Пятёрочка", 638 супермаркетов "Перекрёсток", 93 гипермаркета "Карусель" и 165 магазинов "Экспресс". Под управлением компании находится 39 распределительных центров и 3144 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.



Акционерами X5 (по данным февраль 2018 года) являются: CTF Holdings S. A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (AxonTrust) - 11.43%, директоры X5 - 0.06%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 40.63%.



В 2017 году в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 127 магазинов "Пятёрочка", 20 супермаркетов "Перекрёсток", два гипермаркета "Карусель" и 30-ть магазинов "Экспресс".



Чистая прибыль X5 Retail Group за I квартал 2018 года по МСФО упала на 32.6% до 5.628 млрд руб. с 8.355 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 19.9% до 351.518 млрд руб. с 293.078 млрд руб., валовая прибыль - на 18.5% до 83.67 млрд руб. с 70.612 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 2.1% до 22.234 млрд руб. с 22.704 млрд руб. Операционная прибыль составила 11.236 млрд руб. против 14.459 млрд руб. (-22.3%).



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