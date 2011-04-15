РФПИ предлагает увеличить внутренний долг РФ для роста инвестиций в инфраструктуру

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил увеличить внутренний долг России для роста инвестиций в инфраструктуру. Об этом сообщает RNS.



"Для инфраструктурных инвестиций важно, чтобы Россия наращивала внутренний долг, в том числе за счёт заимствований, и инвестировала в инфраструктуру через банки, фонды, различные инструменты, которые есть", — сказал журналистам Дмитриев.



Он считает, что сейчас "самое время наращивать долг, за счёт этого долга инвестировать в инфраструктуру". Среди инструментов он назвал рублёвые облигации и капитальные гранты. "Внутренний долг находится на очень незначительном уровне. Он гораздо ниже, чем у других стран", — сказал глава РФПИ.



Дмитриев отметил, что РФПИ с партнёрами планирует инвестировать 1.5 трлн руб. в новые проекты в ближайшие два года. "Мы уже инвестировали 1.2 трлн руб. более чем в 50 проектов и в ближайшие два года планируем инвестировать более 1.5 трлн руб., то есть фактически удвоить текущий показатель вложенных средств", — сказал он.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.





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