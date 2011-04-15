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21/05/2018
16:49

Суд признал банкротом российское подразделение Vertu

Дочерняя структура британского производителя смартфонов класса "люкс" Vertu — компания Vertu Russia признана банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, сообщает ИА REGNUM.

Процедура банкротства была начата ещё в ноябре 2017 года по заявлению самой компании. Представитель Vertu Russia просил суд сразу признать её банкротом как отсутствующего должника, пояснив, что российская "дочка" Vertu с мая 2017 года не получала товар из Великобритании и не могла вести хозяйственную деятельность.

В России у Vertu было семь магазинов, в том числе пять в Москве. В июле издание Financial Times сообщило, что британская компания приняла решение о ликвидации российского подразделения из-за финансовых проблем.

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