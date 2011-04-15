Госдума 22 мая рассмотрит вопрос о назначении А.Кудрина председателем Счетной палаты

Госдума 22 мая рассмотрит вопрос о назначении Алексея Кудрина председателем Счетной палаты, говорится в сообщении ГД.



Кандидатуру А.Кудрина на рассмотрение Госдумы внес президент РФ.



Ранее Совет ГД предложил главе государства четыре кандидатуры на должность председателя Счетной палаты. Кандидатура А.Кудрина была предложена фракцией "Единая Россия". Фракция КПРФ предложила в качестве кандидата на должность главы контрольного ведомства Юрия Синельщикова, фракция ЛДПР - Максима Рохмистрова, фракция "Справедливая Россия" - Анатолия Аксакова.



В соответствии с законом "О Счетной палате Российской Федерации", председатель СП назначается на должность Госдумой сроком на 6 лет по представлению президента РФ. При этом, один и тот же человек не может занимать должность председателя СП более двух сроков подряд.





"AK&M" от 21.05.2018